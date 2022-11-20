أسعار الذهب اليوم في العراق اليوم الأحد 20/11/2022- سعر الذهب بالدينار- أسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في العراق والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.

سعر الذهب اليوم في العراق

تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 82,258 دينار $56.34

سعر الذهب عيار 22 75,403 دينار $51.65

اسعار الذهب عيار 21 71,977 دينار $49.30

اسعار الذهب عيار 18 61,694 دينار $42.26

سعر الذهب عيار 14 47,984 دينار $32.87

سعر الذهب عيار 12 41,129 دينار $28.17

اسعار أوقية الذهب 2,558,212 دينار $1,752

اسعار جنيه الذهب 575,817 دينار $394.40

اسعار كيلو الذهب 82,257,621 دينار $56,341

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

19 نوفمبر 82,258 71,977 61,694 47,984 41,129

18 نوفمبر 82,136 71,870 61,603 47,913 41,068

17 نوفمبر 82,699 72,363 62,025 48,241 41,349

16 نوفمبر 83,333 72,918 62,501 48,611 41,666

15 نوفمبر 83,567 73,123 62,677 48,748 41,784

14 نوفمبر 83,286 72,877 62,465 48,584 41,643

13 نوفمبر 82,514 72,202 61,887 48,134 41,257

12 نوفمبر 82,514 72,202 61,887 48,134 41,257

11 نوفمبر 83,037 72,659 62,279 48,438 41,518

10 نوفمبر 82,427 72,125 61,821 48,082 41,213