أسعار الذهب اليوم في العراق اليوم الأحد 20/11/2022- سعر الذهب بالدينار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:02 ص
20 نوفمبر 2022
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أسعار الذهب اليوم في العراق اليوم الأحد 20/11/2022- سعر الذهب بالدينار- أسعار الذهب اليوم هي خدمة مجانية يقدمها موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، لزواره ليجعلهم علي إطلاع متواصل علي سعر الذهب اليوم في العراق والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية , لذلك يتم تحديث الاسعار بشكل دوري كل نصف يوم, أيضا نقدم إطلالة ثقافية ومتابعة للأخبار الإقتصادية المتعلقة بالذهب في جميع الدول , ويمكنك متابعة سعر جرام الذهب بعياراته المتعددة.

سعر الذهب اليوم في العراق

تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في العراق بالعملة الوطنية الدينار العراقي وأيضا الدولار الأمريكي.

يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في العراق.

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في العراق في الأيام السابقة في السوق العراقي، حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في العراق مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت بغداد.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي

الوحدة دينار عراقي   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      82,258 دينار       $56.34

سعر الذهب عيار 22 75,403 دينار       $51.65

اسعار الذهب عيار 21      71,977 دينار       $49.30

اسعار الذهب عيار 18      61,694 دينار       $42.26

سعر الذهب عيار 14 47,984 دينار       $32.87

سعر الذهب عيار 12 41,129 دينار       $28.17

اسعار أوقية الذهب   2,558,212 دينار   $1,752

اسعار جنيه الذهب   575,817 دينار     $394.40

اسعار كيلو الذهب    82,257,621 دينار $56,341

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

19 نوفمبر    82,258     71,977     61,694     47,984     41,129

18 نوفمبر    82,136     71,870     61,603     47,913     41,068

17 نوفمبر    82,699     72,363     62,025     48,241     41,349

16 نوفمبر    83,333     72,918     62,501     48,611     41,666

15 نوفمبر    83,567     73,123     62,677     48,748     41,784

14 نوفمبر    83,286     72,877     62,465     48,584     41,643

13 نوفمبر    82,514     72,202     61,887     48,134     41,257

12 نوفمبر    82,514     72,202     61,887     48,134     41,257

11 نوفمبر    83,037     72,659     62,279     48,438     41,518

10 نوفمبر    82,427     72,125     61,821     48,082     41,213

 

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