راصد جوي يتوقع منخفض جوي بارد شامل نهاية الأسبوع

توقع الراصد الجوي قصي حلايقة، اليوم السبت 19/11/2022، أن تشهد فلسطين منخفض جوي بارد شامل نهاية الأسبوع الحالي.

وغداً الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام . ويسود خلال النهار جو دافئ وجاف . في حيت يصبح الجو بارداً في ساعات الليل والفجر الباكر.

أما الإثنين، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة . لكن سيكون الجو ما بين غائماً جزئياً الى غائم نهاراً. ودافئ الى حد كبير. ومع المساء يصبح الجو بارداً نسبياً الى بارد.

والثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة . ويسود جو غائم جزئي الى غائم في مختلف المناطق نتيجة كتلة سحابية ضخمة ستعبر المنطقة لكنها فاقدة للرطوبة الى حد كبير. ليلاً يسود جو بارد في كافة المناطق خاصة الجبلية منها.

أما الأربعاء، فلن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة . ويبقى الجو اليوم معتدلاً لطيفاً نهاراً. ومائلا للبرودة الى بارد في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. الريح تكون غربية الى جنوبية غربية.

والخميس، يسود خلال الساعات الأولى من اليوم جو مستقر ودافئ نسبي. وفي وقت لاحق من اليوم يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتكاثر الغيوم وتبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد . ويصبح الجو بارداً وماطراً على فترات في ساعات الليل في معظم المناطق الشمالية والوسطى .