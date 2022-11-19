أسعار الذهب تتصاعد وقفزة عالية لـ عيار 21 اليوم الأحد 20/11/2022- شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل مصر خلال تعاملات اليوم الأحد 20 نوفمبر حوالى 1275 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم السبت 19 نوفمبر

وسجلت أسعار الذهب قفزة بقيمة 3 جنيهات ليصل جرام الذهب عيار 24 لـ 1457 جنيها وهو الأعلى من بين أعيرة المعدن الأصفر.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 1275 جنيهًا.

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1457 جنيهًا.

- سجل جرام الذهب عيار 18 سجل 1093 جنيهًا

- بلغ جرام الذهب عيار 14 سجل 850 جنيهًا

- سجل سعر الجنيه الذهب 10200 جنيهًا

فيما واصلت أسعار الذهب في الارتفاع على مدار تعاملات اليوم السبت حيث سجلت الأسعار في منتصف التعاملات قفزة كبيرة وصل عيار 24 نحو 1477 جنيها فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1292 جنيها، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1107 جنيهات.

اضطراب أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب اضطرابا كبيرا خلال الساعات الماضية حيث ارتفعت أسعار الذهب تعاملات أمس الجمعة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 بيع حوالى 1.449 شراء 1.454 جنيه، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22: بيع 1.328 شراء 1.333 جنيه، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21: بيع 1.268 شراء 1.272 جنيه.

القفزة التى شهدتها أسعار الذهب بدأت منذ تعاملات الخميس 17 نوفمبر حيث ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بنحو 7 جنيهات.

ارتفاع أسعار الذهب عيار 21

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم السبت 19 نوفمبر بنظيرتها يوم السبت الماضي 12 نوفمبر 2022، نجد قفزة كبيرة فى الأسعار حيث سجل عيار 21 اليوم 1292 فى حين سجل قبل حوالي 1256 جنيها للجرام أي بزيادة قدرها 36 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 24 السبت 12 نوفمبر نحو 1435 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1294 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1077 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعالميا سجلت أسعار الذهب انخفاضا ليتجه المعدن الأصفر لتكبد خسارة أسبوعية عقب تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى انتظار مزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة مع سعي البنك لخفض التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1753.95 دولار للأوقية (الأونصة) ومن المتوقع أن يسجل خسارة أسبوعية نسبتها 0.9 % وهي الأكبر منذ منتصف أكتوبر.

كما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب خسارة 0.4 هي الأخرى إلى 1756.70 دولار للأوقية.