خلال 24 ساعة: تصاعد أعمال المقاومة بالضفة و16 استهداف و11 نقطة مواجهة

سجلت المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 16 عملاً مقاوماً، أدى لإصابة في صفوف الاحتلال.

وشهدت الضفة عملية إطلاق نار، وإلقاء زجاجة حارقة، وعمليتي تصدي للمستوطنين، و11نقطة مواجهة.

واندلعت مواجهات في كل من سلواد والمغير في مدينة رام الله، فيما شهدت البلدة القديمة في نابلس، عملية إطلاق نار واندلاع مواجهات، وفي الخضر في بيت لحم، والحي الغربي في طولكرم.

أما الخليل، فقد شهد باب الزاوية، إلقاء حجارة وتصدي للمستوطنين، أدت لإصابة مستوطن، واندلعت مواجهات في مخيم العروب وجبل جوهر وتل الرميدة، وعمليات تصدي للمستوطنين.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، فقد سجلت الضفة الغربية إصابة مستوطن رشقاً بالحجارة في الخليل، واشتباكات متكررة وإطلاق النار على قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس.