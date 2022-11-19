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بالفيديو
هجوم المستوطنين بحماية جنود الاحتلال على منطقة باب الزاوية في الخليل
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:55 م
19 نوفمبر 2022
هجوم المستوطنين بحماية جنود الاحتلال على منطقة باب الزاوية في الخيل
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