قرار ببث 22 مباراة مجاناً خلال كاس العالم قطر 2022 –تعرف عليها والقنوات الناقلة

تنطلق غداً الأحد 19/11/2022 ، مباريات كاس العالم في قطر 2022 ، حيث تتجه الأنظار غداً صوب استاد البيت الذي سيشهد افتتاح أول مونديال في بلد عربي، وسط ترقب كبير لنسخة قطر 2022، التي يتوقع أن تكون استثنائية، في ظل جدل لا يزال يدور حولها.

ويأمل المواطنون في متابعة كاس العالم مجاناً ، وهو ما اعلنته بالفعل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث قررت نقل 22 مباراة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر تلفزيونيا بدون تشفير، كما سيتم بثها على قناة الكأس القطرية.

تعرَّف على مباريات كأس العالم 2022 المذاعة مجانا على النايل سات

وتُعَد معظم المباريات التي ستتم إذاعتها على قناة بي إن سبورتس المفتوحة خاصة بالمنتخبات العربية.

ولم يتم تحديد المباريات التي سيتم نقلها مجانًا بكأس العالم على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وأشار العديد من التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتم نقل المباراة الافتتاحية وعدد من مباريات المنتخبات العربية، و4 مباريات بدور الـ 16، ومباراتين بدور ربع النهائي، ومباراتَي دور نصف النهائي، إضافة للمباراة النهائية.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022

تنقل عدة قنوات مجانًا مباريات كأس العالم 2022 على القمر التركي ومنها:

القمر الصناعي: التركي.

قناة: IRIB HD Iran

التردد: 11881.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: ¾

وتتمثل القنوات التي ستبث مباريات مونديال قطر مجانا وهي :

“إي آر آي بي تي في” الإيرانية (IRIB TV 3 HD Iran).

و”إكتيماي تي في” الأذرابيجانية (Ictimai TV HD).

إلى جانب قناة “آر تي إس إتش الألبانية” (RTSH Albania).

بالإضافة إلى 4 قنوات أخرى:

وهي (ERT Greece) اليونانية.

و”إس إن آر تي تي إن تي” المغربية (SNRT TNT).

و”تي بي إيه” الأنجولية (TPA Angola)

وماتش تي في الروسية (Match TV Russia).