حركة الجهاد الإسلامي تنعى الفقيد المجاهد والأسير المحرر أحمد غازي واكد

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الفقيد المجاهد والأسير المحرر أحمد غازي واكد (43 عاماً)، الذي قضى نحبه إثر شجار عائلي مؤسف في قرية العرقة قضاء جنين.

وتقدمت الحركة بعظيم التعزية والمواساة من عموم عائلة "واكد" المجاهدة الكريمة ومن أحبابه ورفاق دربه في السجون ومسيرة المقاومة.

ودعت الحركة أهلنا وعوائلنا إلى التحلي بأخلاق الإسلام والصبر ونبذ الخلافات ووأد الفتن الداخلية، للحفاظ على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يتربص بنا.

ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يجزيه خير الجزاء عمّا قدم من صبر وجهاد وتضحية في سبيل الإسلام وفلسطين.