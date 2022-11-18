بالصور الاحتلال يعتقل مواطناً بزعم تنفيذ عملية طعن بمستوطنة "كريات أربع" في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، مواطن بزعم نيته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل بالضفة المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال زاعمةً: "تم اعتقال فلسطيني بعد محاولته تنفيذ عملية طعن في محطة وقود في مستوطنة "كريات اربع" بالخليل".

في وقت سابق ذكرت الإذاعة العبرية، بوجود بلاغ عن عملية طعن في محطة وقود في مستوطنة "كريات اربع".

ويُشار إلى أنه كانت رفعت أجهزة الأمن الصهيونية من درجة الاستنفار في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بعد العملية البطولية المزدوجة في مستوطنة "أريئيل" في سلفيت والتي أدت لمقتل 3 صهاينة.



