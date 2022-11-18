أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة اليوم الجمعة 18-11-2022

واصلت أسعار بعض أصناف الخضروات في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 18-11-2022، ارتفاعها لاسيما أسعار البندورة، فيما انخفضت أسعار الدجاج، وواصل البيض ارتفاعه.

وجاءت أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في الأسواق بغزة، اليوم الجمعة 18-11-2022، كما يلي: