اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدعو الصحفيين إلى اعتماد الأخبار الرسمية والموثوقة في تغطية فاجعة حريق جباليا

دعا اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الاسلامية مكتب فلسطين، اليوم الجمعة، كافة الزملاء الصحفيين للتحلي بالمسؤولية وأخلاقيات العمل الصحفي، وعدم التسابق في نشر الروايات والصور في تغطية فاجعة عائلة أبو ريا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما ودعا الاتحاد، في بيان له، الصحفيين إلى نكأ الجراح لأهالي الضحايا ، واعتماد الاخبار من المصادر الرسمية والموثوقة.

وأكد أن هذا المصاب الكبير يترتب أن يدفع الصحفيين، والنشطاء الفلسطينيين للتحلي بالوطنية المعهودة، أثناء تغطيتهم لهذا المصاب الكبير، والأليم والتركيز على قضايا الحصار الاسرائيلي، المفروض على غزة منذ خمسة عشر عاما ، وكان سببا رئيسيا لكل مآسي الفلسطينيين .

وشدّد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية، على أن هذه الفاجعة يجب أن تدفع وسائل الاعلام الفلسطينية، والعربية للتركيز على ما يعانيه الشعب الفلسطيني، من ويلات ومآسي وحصار.

وتقدم بالتعازي والمواساة من عائلة أبو ريا جماهير الشعب الفلسطيني المكلوم، بعد الفاجعة الأليمة التي أدت لوفاة ٢١ فلسطينياً، نتيجة حريق نشب في أحد البنايات الفلسطينية، شمال قطاع غزة.