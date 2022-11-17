هنية يعلن تبني جميع شهداء الحادث المؤلم في شمال غزة

ينعى الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس شهداء الحادث الأليم الذي وقع اليوم شمال قطاع غزة، ويعبّر عن خالص تعازيه لعوائل شهداء الحريق المفجع من عائلة أبو ريا وعدد من العوائل الأخرى.

ويؤكد رئيس الحركة وقوف حركة حماس إلى جانب المكلومين في هذه الفاجعة الإنسانية، ويعلن عن تبني جميع الشهداء الأبرار، مؤكدا أن ما حدث من فواجع الأقدار.

ويعيد تذكير العالم بالمأساة الإنسانية التي تعيشها غزة التي تقع تحت الحصار والنار، وحرمانها من الإمكانات التي تساعدها على التعامل والسيطرة على هكذا حرائق.

ويطالب هنية العالم الحر برفع الصوت عاليا واتخاذ كل ما يلزم في وجه الاحتلال المجرم الذي يحاصر غزة، بل وفي وجه كل من يتواطأ معه في هذا الحصار الآثم.

كما يتابع رئيس الحركة مع إخوانه في قيادة حركة حماس بغزة وقيادة العمل الحكومي مجريات الأوضاع المتعلقة بهذا الحادث الأليم أولا بأول، مشيدا بالجهود التي بُذلت من الطواقم المختصة والجهات ذات العلاقة.