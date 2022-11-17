الجهاد تنعي شهداء حريق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

نعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس، شهداء الحريق المأساوي الذي وقع في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأهلنا آل أبو ريا ولشعبنا في مخيم جباليا وعموم قطاع غزة الصامد.

وشاطرت الجهاد الإسلامي، أهالي في مخيم جباليا وآل ابو ريا الكرام مشاعر الالم والحزن جراء حادث الحريق المأساوي الاليم الذي وقع في منزل عائلة أبو ريا.

ودعت إلى الصبر والتضامن والوقوف صفاً واحداً أمام هذا المصاب الجلل الذي آلمنا جميعاً.

وتوفى 21 شخصًا، اليوم، جراء اندلاع حريق بشقة سكنية تعود لعائلة أبو ريا في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.