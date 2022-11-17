إليك سبب اعتقال الشيخ خالد الراشد الداعية السعودي .. هاشتاق انقذوا خالد الراشد على تويتر

سبب اعتقال الشيخ خالد الراشد الداعية السعودي ، وقد تصدر اليوم الخميس الموافق 17-11-2022 اسمه على قائمة التريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تدشين هاشتاق انقذوا خالد الراشد وسط آلاف التغريدات التي تطالب السلطات السعودية بضرورة الافراج عن الداعية وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم الإخبارية إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم أسباب الاعتقال حيث وضعنا لكم الإجابة الكاملة مع نقل بعض التغريدات ويترتب عليكم الآن المتابعة الكاملة حتى النهاية حيث وضعنا لكم معلومات عامة أي السيرة الذاتية عن الداعية الذي بات قضية راي عام وهي على النحو التالي :

سبب اعتقال الشيخ خالد الراشد الداعية السعودي

ونشير لكم في هذه الفقرة التي جاءت بعد المقدمة مباشرة إلى الداعية الشيخ خالد الراشد تم اعتُقال الداعية خالد الراشد في 2005، حيث أنهى مدة حكمه الأولى التي تبلغ 15 سنة في سبتمبر 2020، وفي بتاريخ 26 نوفمبر 2021 نُقِل من سجن الحاير إلى المباحث العامة لإعادة محاكمته.

انقذوا خالد الراشد

سمير علق : بسبب خطبة الشيخ #خالد_الراشد شباب كتير بمصر وبالعالم الاسلامي اللتزمو وفهمو الواقع والحقيقة كانت كلماته كالبريق اللامع صوت كالرعد يهز القلب للأسف الفجار نعال الغرب قضوا علية بالسجن لمنع صوته لكن جميع دروسه الي الان يستمع لها الملايين ويدعون له".

محمد العرفي علق على وسم انقذوا خالد الراشد " حبيبي يا شيخ خالد، والله ما عند الله خير وأبقى وأنقى، عوضك الله في الدارين حياة طيبة، وأنزل على قلبك وقلب أهل الصبر والسكينة .

أثناء تسليم الشيخ #خالد_الراشد للمباحث العامة، أبلغتهم إدارة سجن الحاير أن حالته الصحية غير مستقرة، ولا تسمح بنقله أو التحقيق معه؛ لوجود خطورة على حياته، إلا أن المباحث أصرت على نقله.#انقذوا_خالد_الراشد pic.twitter.com/BSnwSDWJbR — معتقلي الرأي (@m3takl) November 17, 2022

تركي الشلهوب على اعتقال خالد الراشد : "محاكم ابن سلمان غلّظت الحكم على الشيخ خالد الراشد، وقبله حكمت على الشيخ عبدالله بصفر، والشيخ صالح آل طالب، والشيخ سفر الحوالي، والشيخ المقبل، والشيخ سلمان العودة، والشيخ عبدالعزيز الطريفي، وغيرهم الكثير.. استهداف ابن سلمان للعلماء لم يجرؤ عليه حتى الصهـ ـاينة!".

الشيخ #خالد_الراشد أنهى مدةحكمه التي تبلغ 15سنةمنذ سبتمبر2020لكنهم ماطلوا في إطلاق سراحه،وأعيدت محاكمته،وزادوا حكمه 8سنوات،لتصبح23سنة،ثم غلّظوها مجدداإلى 40سنة!

لأنه انتصر لنبيناﷺ

هل بقي مغفل يعتقد أن هذا مِن حكم الشريعةالإسلامية؟

حاشا شريعتنا وديننا مِن هذا#انقذوا_خالد_الراشد pic.twitter.com/TCiU1Kp814 — التوحيد أولا (@tuwheed1) November 17, 2022

من هو الداعية خالد الراشد ويكيبيديا

ولقد وضعنا لكم معلومات عامة عن الداعية الشيخ السعودي خالد الراشد وهو على النحو التالي: واسمه خالد بن محمد الراشد. وهو من مواليد عام في المملكة العربية السعودية. وهو حاصل على بكالوريوس في العلوم الجنائية، علوم العقيدة والحديث.

اعتقال الشيخ خالد راشد

وعن أسباب اعتقال الشيخ خالد راشد هو ، حيث اعتقلت السلطات السعودية في خطبة الشهيرة بعنوان "يا أمة محمد" وذلك انتصارًا فيها لرسول الله ﷺ واحْتجّ فيها على الرسوم المسيئة للنبي محمد ﷺ.

وفي خطبته طالب من المملكة بإلغاء سفارة الدنمارك، إلا أن الحكومة السعودية حاكمته بالسجن لمدة 15 سنة وهو رهن الاعتقال في هذه الأوقات .