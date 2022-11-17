لبنان: تخصيص حصة دراسية حول القضية الفلسطينية في اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا

أصدر وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي تعميماً الى الثانويات والمدارس الرسمية والخاصة لتخصيص حصة دراسية حول القضية الفلسطينية وأهمية مقاومة التطبيع.

وأكد الحلبي ان التعميم يأتي بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الواقع في التاسع والعشرين من شهر تشرين ثاني، ويوم المعلم العربي في السادس من كانون اول، "تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والمطالبة بحقوقه المشروعة لبناء دولة مستقلة تحافظ على وجوده على ارضه، ليعيش حياة الكرامة والعز، ومن أجل تعريف التلاميذ على هذه القضية العربية المحقة وعلى تضحيات الشعب الفلسطيني المقاوم، وعلى الاثر السلبي للتطبيع على الشعب الفلسطيني خاصة والعربي عامة."