"الهيئة المستقلة" تخاطب وزارة المواصلات بغزة بشأن التعميم الموجه لأصحاب مدارس السياقة

خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الخميس، وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية من خلال النيابة العامة في حال قيام أي شخص بأية إساءة تطال الفاحصين في وزارة النقل والمواصلات خلال عملهم مع مدارس تعليم السياقة، والتوقف عن اتخاذ أي إجراءات لا تتوافق مع القانون.

ورصدت الهيئة تعميماً صادراً بتاريخ 14/11/2022 عن مدير عام الإدارة العامة للمدارس والمعاهد موجه إلى أصحاب مدارس السياقة، يتضمن تعليمات وكيل وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة اللواء صلاح أبو شرخ (أنه ما قبل أو أثناء أو ما بعد الفحص العملي سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القانونية بما فيها إغلاق المدرسة).

وأوضحت الهيئة في مخاطبتها أن هذا التعميم يأتي في سياق التعسف في استعمال السلطة، حيث إنه لا يوجد سند قانوني يقضي بمعاقبة مدارس السياقة إذا ما ارتكب أحد متلقي خدماتها جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًة إلى أن الأوجب هو اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال النيابة العامة تجاه الشخص المعتدي، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

وطالبت الهيئة بوقف العمل بالتعميم المذكور، مؤكدةً موقفها الرافض لأية إساءة أو اعتداء على الموظفين العموميين، وأوصت باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المعتدي، مذكرةً بنص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل في المادة 15 على أن: "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي".