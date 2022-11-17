دعوات للرباط وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غداً الجمعة

صدرت العديد من الدعوات، مساء اليوم الخميس، للرباط وإحياء الفجر العظيم في المسجد الأقصى غداً الجمعة.

وطالبت العديد من الهيئات المقدسية، المواطنين في مدينة القدس والضفة المحتلة والداخل المحتل بضرورة شد الرحال والاحتشاد في المسجد الأقصى والرباط فيه من خلال إحياء صلاة الفجر غداً الجمعة.

جدير ذكره أنه تسعى العديد من الجماعات الاستيطانية المتطرفة الصهيونية لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك من خلال اقتحام الأقصى وأداء الصلوات بشكل يومي في الأقصى.

ويُشار إلى أنه يؤدي الآلاف من المواطنين صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى المبارك بشكل أسبوعي لقطع الطريق على محاولات المستوطنين تهويد الأقصى.