عرض كأس العالم "قطر 2022" في غــزة.. تفاصيل العرض ومن هي الفئــات المسموح لها بالحضور والأعداد؟

أكد محمد حلس رئيس لجنة عرض مباريات كأس العالم "قطر 2022" في صالة سعد صايل بغزة، ومدير وحدة المشاريع في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن اللجنة القطرية طلبت عرض مباريات كأس العالم في قطر ومجلس الشباب والرياضة أبدى استعداده.

رد الجميل لقطر

وأوضح حلس خلال حديث خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن أقل واجب تقدمه فلسطين وغزة لقطر هو أن تستضيف عرض مباريات كأس العالم قطر 2022 في صالة سعد صايل بمدينة غزة، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار رد الجميل لدولة قطر التي تواصل دعمها للشعب الفلسطيني.

ورأى أنه يجب على الجهات الرياضية في قطاع غزة أن تساند قطر في هذا الحدث العالمي البارز، داعياً الفلسطينيين لمساندة المنتخب القطري والمنتخبات العربية في هذا المونديال الاستثنائي والذي يقام على أرض دولة عربية لأول مرة في التاريخ.

تفاصيل عرض المباريات

وأفصح حلس عن أنه سيتم عرض كافة مباريات كأس العالم في صالة سعد صايل الرياضية بمدينة غزة، مشيراً إلى أنه سيبدأ العرض اتداءً من يوم الأحد 20-11-2022، والذي سيبأ عند الساعة الرابعة عصراً حيث افتتاح المباريات والساعة السادسة ستكون الماراة الأولى وسيتم عرضها.

وقال:" ستبقى صالة سعد صايل مفتوحة على مدار الساعة، وستكون الصالة متاحة لعرض المباريات حسب جدول المباريات المعلن عنه مسبقاً، لافتاً إلى أنه تم تجهيز هذه الصالة لكي تتسع لعدد 1000 شخص في المباراة الواحدة ومن جميع الفئات"

وأضاف حلس:"سيكون هناك جانب للسيدات للحضور للراغبات في مشاهدة مباريات كأس العالم، بالإضافة لتخصيص مكان لللأشخاص ذوي الإعاقة لحضور المباراة، مبينا ًأنه تم دعوة الأشخاص ذوي الإعاقة للحضور، بالإضافة توجيه دعوات لكافة النقابات المختلفة ومعهد الأمل للأيتام، حيث قامت المؤسسات الرياضية بالتعاون مع اللجنة القطرية بتوجيه هذه الدعوات.

حضور مجاني

وتابع قائلاً :"حضور المباريات في صالة سعد صايل سيكون "مجاني" ولن يكون هناك أي تذاكر أو ما شابه لدخول الصالة، منوهاً إلى أن شاشة العرض والتي سيعرض عليها المباريات ستكون بعرض 40 متراً، وبارتفاع 9 أمتار وسيكون هناك امتيازات أخرى للجمهور الكريم" .

وأشار إلى أن هناك بعض أندية قطاع غزة أعلنت عن استعدادها لعرض المباريات في مرافقها، كاشفاً عن أن شركة جوال وشركة إعلانية طلبت أن يتم عرض المباراة النهاية لكأس قطر في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس موضحاً أنه أبدينا موافقتنا على طلب عرض المباراة النهائية، مبيناً أن هناك العديد من الأندية والفنادق المطاعم ستقوم بعرض المباراة النهائية في مرافقها.

توجيهات

وتمنى حلس من الجمهور الذي ينوي حضور المبارة أن يعكس أخلاق الشعب الفلسطيني وعاداته وتقاليده من خلال احترام أخلاقيات وأدبيات التعامل في المرافق الرياضية، منوهاً إلى أن الملاعب في قطر تمنع التدخين من الجمهور، مطالباً الجمهور في غزة بضرورة عدم التدخين في المباريات في أثناء عرض المباريات في الصالة.

وناشد المواطنين بأن يظهروا بالمظهر اللائق للمجتمع الفلسطيني خلال حضور عرض المباريات في صالة سعد صايل بمدينة غزة.

وأعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، الثلاثاء، عرض مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022 في إحدى الصالات الرياضية بمدينة غزة.

وأوضحت اللجنة، في تصريح مقتضب، أن اللجنة ستعرض المباريات كافة في صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للرياضة.

ودعت اللجنة لحضور حفل انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022 والمباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر الساعة الرابعة عصرًا في الصالة نفسها.

جدير بالذكر أن اللجنة القطرية أنارت مبناها على شاطئ بحر غزة بلون علم قطر ابتهاجاً بقرب انطلاق كأس العالم في قطر لأول مرة في تاريخها وتاريخ العرب والمنطقة.