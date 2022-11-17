البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيساً للبلاد

أخفق البرلمان اللبناني للمرة السادسة في انتخاب رئيس للبلاد، اليوم الخميس، خلفا لميشال عون، الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويُشار إلى أنه جاء ذلك خلال جلسة برلمانية اليوم، حضرها 112 نائبا من أصل 128نائباً.

وحصل ميشال معوض على 43 صوتا، وعصام خليفة على 7 أصوات، وسليمان فرنجية على صوت واحد، و3 لزياد بارود، فيما صوت 46 نائبا بورقة بيضاء و10 أوراق ملغاة و2 وضعا عبارتين.

وقال رئيس مجلس النواب، نبيه بري في بيان:" إنه حدد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري موعدا جديدا لانتخاب رئيس للبلاد".

وبحسب المادة 49 من الدستور، يُنتخب رئيس البلاد في دورة التصويت الأولى بأغلبية الثلثين أي 86 نائبا، ويُكتفى بالغالبية المطلقة (النصف +1) في الدورات التالية، على أن يكون نصاب حضور هذه الدورات، سواء الأولى أو الثانية 86 نائبا.

وكان البرلمان أخفق خمس مرات في انتخاب الرئيس خلال جلسات في 29 أيلول/ سبتمبر و20 و24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضيين و3 و10 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

والتوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان بحسب مراقبين، ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي جرى بوساطة أميركية.