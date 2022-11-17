تشكيلة منتخب فرنسا كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، غيابات كثيرة في صفوف تشكيلة منتخب فرنسا، كان آخرها إصابة نكونكو نجم نادي لابيزيغ الألماني، بعد أن تدخل نجم وسط ريال مدريد كامافينجا عليه بقوة، وتأكد غيابه عن كأس العالم في قطر 2022، وهو ما لم يسعد المدير الفني ديديه تشامب الذي فقد معظم نجومه الذين كان يتأمل أن يسعفوه في هذه النسخة من البطولة، إذ يغيب عنه أبرز لاعبي الوسط، بعد أن تعرضوا لإصابات عدة، إذ من المتوقع أن يكون هناك تغييرات جذرية على التشكيلة الرسمية التي كان ينوي الاعتماد عليها المدير الفني لمنتخب الديوك، ديديه ديشامب.

تشكيلة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022

عشاق المنتخب الفرنسي بشكل خاص، وعشاق كرة القدم على وجه العموم، تشكيلة منتخب فرنسا كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022، إذ إن منتخب الديوك يعاني الآن من غيابات في جميع صفوفه، وهو ما يبعث الحيرة في رأس مدربه كون لاعبي خط الوسط الآن ليس لديهم خبرة دولية كالمصابين، وهو ما يؤرق المدرب، وبهذه المناسبة يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيلة منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، ليطلع عشاق منتخب فرنسا على التشكيل المتوقع للمنتخب في كأس العالم 2022.

منتخب فرنسا 🇫🇷

مرحبا بكم في قطر 🇶🇦 #كأس_العالم_2022 pic.twitter.com/j9ZmgA7bRI — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 16, 2022

هدف من ذاكرة المونديال … هدف منتخب فرنسا للنجم تيري هنري على منتخب البرازيل…….في مونديال ٢٠٠٦.. …في دور ال8..انتهت بهدف نظيف لفرنسا ….#كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/rhjdIs4opC — AHMED Al Harbi (@Nssrawi111) November 14, 2022

التشكيلة الرسمية التي ستمثل فرنسا في المونديال 2022

بعد أن تأكد غياب لاعبين كان يريد أن يعتمد عليهم، بات عليه أن يختبر آخرين يلعبون بذات المركز، حتى لا يحدث خللا في المباريات المقبلة، ويحافظ على لقبه الذي فاز به عام 2018 بعد تغلبه على المنتخب الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين، التشكيلة الرسمية التي ستمثل فرنسا في المونديال 2022، ووصل المنتخب الفرنسي إلى دولة قطر لخوض بطولة مونديال قطر 2022، لكنها ناقصة العدد بسبب غياب بعض النجوم بداعي الإصابة.

تشكيل منتخب فرنسا لكأس العالم 2022

يهتم عشاق كرة القدم في كل مكان، تشكيل منتخب فرنسا لكأس العالم 2022، حيث اختبار المدرب ديديه ديشامب التشكيل على النحو التالي: الحراس (3): ألفونس أريولا (وست هام / إنكلترا)، هوغو لوريس (توتنهام / إنكلترا) ، ستيف مانداندا (رين) الفرنسي.المدافعون (9): لوكاس هيرنانديز (بايرن ميونخ / ألمانيا)، ثيو هيرنانديز (ميلان / إيطاليا)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جرمان)، إبراهيما كوناتي (ليفربول / إنكلترا)، جول كوندي (برشلونة / إسبانيا)، بنيامين بافارد (بايرن ميونخ / ألمانيا) ويليام صليبا (أرسنال / إنكلترا)، رافائيل فاران (مانشستر يونايتد / إنكلترا)، دايوت أوبيكانو (بايرن ميونخ / ألمانيا).الوسط (6): إدواردو كامافينجا (ريال مدريد / إسبانيا)، يوسف فوفانا (موناكو)، ماتيو كندوزي (مارسيليا)، أدريان رابيو (يوفنتوس تورينو / إيطاليا)، أوريلين تشواميني (ريال مدريد / إسبانيا)، جوردان فيريتوت (مرسيليا)، المهاجمون (7): كريم بنزيمة (ريال مدريد / إسبانيا)، كينغسلي كومان (بايرن ميونخ / ألمانيا)، عثمان ديمبيلي (برشلونة / إسبانيا)، أوليفييه جيرو (ميلان / إيطاليا)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد / إسبانيا)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، تشكيلة منتخب فرنسا كأس العالم 2022 مونديال قطر 2022.