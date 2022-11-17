طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج- رابط تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أطلقت الحكومة المصرية اليوم تطبيق جديد باسم سيارات المصريين بالخارج على كل من Google Play و App Store ليساعد الراغبين من الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، والأمر الذي جعل محرك البحث جوجل محط بحث المصرين عن رابط وخطوات التسجيل في منصة سيارات المصريين بالخارج، بعد أن أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، عن إطلاق تطبيقا خاصا لـ تسجيل سيارات المصريين في الخارج، لهذا وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن رابط وطريقة تحميل تطبيق تسجيل سيارات المصريين بالخارج.

طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وأطلقت الحكومة المصرية اليوم تطبيق جديد باسم سيارات المصريين بالخارج على كل من Google Play و App Store ليساعد الراغبين من الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.

كشف مجلس الوزراء، عن القواعد الجديدة المنفذة لأحكام القانون لمنح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، من أجل تسهيل عمليات تسجيل سيارات المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم إلى البلد، طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج- رابط تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج

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الجداول مرفقة بقرار رئيس الوزراء بوضع القواعد التنفيذية لقانون استيراد سيارات المصريين في الخارج بدون جمارك pic.twitter.com/zyQ6AKyB2S — Shorouk News (@Shorouk_News) November 14, 2022

خطوات استيراد سيارات المصريين بالخارج عبر التطبيق الإلكتروني

وأوضحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية لـ تسجيل سيارات المصريين في الخارج تنفيذا لما ورد بالقانون ١٦١ لعام ٢٠٢٢.

ذكرت السفيرة سها جندي، أن جميع البيانات التي سيتم تسجيلها على التطبيق ستكون مؤمنة معلوماتيا وغير قابلة للاختراق تحت إشراف وزارة الاتصالات.

مضيفة أن كل شخص سيقوم بالتسجيل بالرقم القومي والبريد إلكتروني المؤمن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج، طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج- رابط تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج





طريقة التسجيل بمنصة سيارات المصريين بالخارج

طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج- رابط تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، التطبيق يساعد الراغبين في الاشتراك في المبادرة من تحديد قيمة الرسوم التي سيتم إيداعها كوديعة دولارية. كل ما عليك فعله هو تحديد العلامة التجارية السيارة، الموديل، سنة الصنع، بلد المنشأ، نوع وسعة المحرك والبلد الذي تتواجد به لتعرف الرسوم التى ستدفعها، التطبيق سيكون كذلك الوسيلة للتسجيل في المبادرة واستيفاء المستندات المطلوبة وتسجيل الطلب.

منصة إلكترونية لتسجيل سيارات المصريين في الخارج

طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج- رابط تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، أشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن التسجيل بمنصة سيارات المصريين بالخارج، سيكون متاحا عبر التطبيق المخصص للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS، ويمكن تحميله بسهولة عبر متجري آبل "آب ستور"، وجوجل "بلاي ستور".

وتشمل طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: قم بتنزيل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على هاتفك الذكي.

الخطو الثانية: بمجرد تنزيل التطبيق ابدأ في تسجيل بياناتك الشخصية والبيانات الخصة بالسيارة التي ترغب في استيرادها.

الخطوة الثالثة:على حسب مواصفات السيارة المراد استيرادها سيحسب التطبيق الرسوم التي من المفترض دفعها لصالح وزارة المالية.

تحميل التطبيق الإلكتروني لتسجيل سيارات المصريين

طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج- رابط تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، الخطوة الرابعة: سيحصل المتقدم عبر التطبيق على أمر تحويل مبلغ.

الخطوة الخامسة: سيتم تحويل المبلغ لحساب وزارة المالية، وفي غصون أسبوع سيحصل على موافقة استيرادية بعد مراجعة البنك المركزي والجمارك.

الخطوة السادسة: يستطيع صاحب السيارة استيرادها خلال سنة من تاريخ صدور الموافقة.

الخطوة السابعة: يتم دفع القيمة المالية المنصوص عليها من خارج مصر، وغير مسموح بدفع المبالغ المالية من داخل مصر.

طريقة تسجيل لاسترداد سيارات المصريين في الخارج

طريقة تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج- رابط تسجيل استيراد السيارات للمصريين بالخارج، يمكن للراغبين في استخدام سيارات المصريين بالخارج، تحميل التطبيق لهواتف من الرابط التالي هــــنا، وعبر الرابط التالي هنــــا لتحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي لهواتف أندرويد، ويمكنهم التسجيل بالرقم القومي والبريد الإلكتروني والبدء في اتباع الخطوات السابقة أعلاه.