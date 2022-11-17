ارتفاع مفاجئ على سعر صرف الدولار في فلسطين ظهر اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين ظهر اليوم الخميس 17/1/2022 ، ارتفاعاً مفاجئاً ليواصل الارتفاع بعد السعر الذي طرأ على سعر صرفه السبت.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي ظهر اليوم 3.47 شيقلاً ، بعدج ان كان صباح اليوم 3.43 ليسجل ارتفاعاً بمقدار 0.4 شيقلاً .

ويرجع العديد من الاقتصاديين ان الارتفاع المفاجئ يعود ، في أعقاب صدور بيانات التضخم الأميركية ، مرتبط بالتغيرات على سعر الفائدة.

وجاءت اسعار باقي العملات على النحو التالي :

سعر صرف الدينار الأردني: 4.84 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي: 3.57 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري: 0.14 شيكل