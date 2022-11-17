قوات الاحتلال تداهم مدن الضفة وتشن حملة اعتقالات بصفوف المواطنين

شنت قوات الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

ففي نابلس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية قصرة واعتقلت الشاب محمد يوسف ويوسف رامي وزيد حسن وإيهاب زهدي ووليد حسن وفتحي حسن.

ووفق المصادر المحلية، فقد أفرج الاحتلال عن الشبان بعد استجوابهم ميدانياً.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم، الأسير المحرر ربيع محمد نايفة عقب اقتحام منزله في ضاحية الشويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية.

كما اعتقل جنود الاحتلال، مساء أمس الأربعاء، مواطنة من مخيم بلاطة على حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز جبارة العسكري جنوب طولكرم، اعتقلت الشابة سديل هيثم بكر أبو حمدان (28 عاما) من مخيم بلاطة أثناء مرورها باتجاه أراضي الـ48.