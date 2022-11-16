مدرب البرتغال يكشف سبب استبعاده رونالدو عن مواجهة نيجيريا

سيغيب كريستيانو رونالدو عن المباراة الودية لمنتخب البرتغال ضد نيجيريا غدا الخميس استعدادا لمونديال قطر الذي ينطلق الأحد، بسبب التهاب في المعدة، بحسبما أعلن مدربه فرناندو سانتوش.

ويأتي غياب رونالدو عن تدريبات منتخب بلاده اليوم الأربعاء وعن مواجهة الخميس ضد نيجيريا، في الوقت الذي استغل فيه الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات فترة التوقف الدولي لتصفية حساباته مع ناديه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مقابلة مدوية بثت الأحد والاثنين، قال رونالدو إنه شعر "بالخيانة" من قبل مسؤولي مانشستر يونايتد "لا أحترم المدرب" الهولندي إريك تن هاغ، متهما إياهم بالرغبة في الإطاحة به من الفريق.

ورد مدرب البرتغال، سانتوش في مؤتمر صحفي عقده عشية مواجهة نيجيريا، على عدة أسئلة بشأن هذه المسألة ومدى تأثير هذا الجدل على الاستعدادات لكأس العالم "هذه القضية لا علاقة لها بنا ولا بالمنتخب".

وتابع "إنها مقابلة تخصه وهي شخصية للغاية وعلينا أن نحترم ذلك"، مشيرا إلى أن مهاجمه لم يذكر المنتخب في مقابلته.

ولن تمنح المباراة الودية ضد نيجيريا الخميس في لشبونة رونالدو بعض الوقت الذي يفتقر إليه في مانشستر بعد أن غاب أيضا عن الفوز الأخير ضد فولهام في آخر مباراة في الدوري الممتاز قبل التوقف الدولي.

وأفاد سانتوش "إنه يعاني من التهاب في المعدة (...) ولم يتدرب اليوم (الأربعاء) لهذا السبب"، موضحا أن قائده "بالتأكيد لن يكون جاهزا" للمشاركة في لقاء نيجيريا.

ويسافر المنتخب البرتغالي الجمعة إلى الدوحة للمشاركة في المونديال، ويستهل حملته في 24 الشهر الحالي ضد غانا قبل ملاقاة الأوروغواي وكوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الثامنة.