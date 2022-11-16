أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022- سعر جرام الذهب اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022- للبيع والشراء بالريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي نقدم لكم تحديث يومي متجدد حول أسعار الذهب في السعودية اليوم داخل السوق المحلي توقعات سعر الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي، الذهب من أهم المعادن الثمينة التي تستخدمها السيدات في الحلي والمجوهرات، سوق الذهب السعودي اليوم أو حتى العالمي لا يقتصر على اهتمام النساء فقط فإن تداول الذهب في السعودية يحظى باهتمام كل الفئات المجتمعية.

فقد تم إعداد هذا الإصدار نوافيكم بأجدد توقعات اسعار الذهب في السعودية بيع وشراء، حيث نوضح سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 16-11-2022، سعر كيلو الذهب بالريال السعودي، سعر أونصة الذهب اليوم في السعودية، نعرض اسعار الذهب بالسعودية اليوم لكل المهتمين بشكل عام بتجارة الفوركس وبيع أو شراء الذهب في السعودية في أي صورة له سواء الخام أو المصنع من قبل المستثمر أو حتى من قبل الشباب المقبلة على الزواج داخل وخارج السعودية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

في الجدول التالي نقدم لكم سعر الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 16-11-2022 ونواكب لحظة بلحظة اسعار الذهب الان في السعودية “SAR” تبعاً للاقتصاد أو البورصة الخاصة بالمملكة العربية السعودية لكل من الأعيرة المتباينة (24-22-21-18-14-10) وأهمهم أو الأكثر تداولاً واهتماماً بين الناس هو سعر الذهب عيار ٢١ في السعودية، والان مع جدول تفصيلي يوضح اسعار الذهب مباشر في السعودية من خلال الجدول التالي.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

وحدة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 214.53 ريال $57.07

سعر الذهب عيار 22 196.66 ريال $52.32

اسعار الذهب عيار 21 187.72 ريال $49.94

اسعار الذهب عيار 18 160.90 ريال $42.81

سعر الذهب عيار 14 125.14 ريال $33.29

سعر الذهب عيار 12 107.27 ريال $28.54

اسعار أوقية الذهب 6,672 ريال $1,775

اسعار جنيه الذهب 1,502 ريال $399.53

اسعار كيلو الذهب 214,532 ريال $57,074

سعر بيع الذهب المستعمل اليوم في السعودية

في الجدول السابق أوضحنا لكم سعر بيع الذهب اليوم في السعودية “Gold prices Saudi Arabia” السعر الأصلي لـ شبكة اسعار الذهب في السعودية الآن من دون المصنعية أو أي إضافات أخرى والتي يتم تحديد قيمتها من قبل الصائغ كلاً على حسب كل قطعة، ما سبق فهو سعر الذهب الأصلي عالميًا بعملة الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، وعلى أساس هذا السعر يتم تحديد سعر الذهب المستعمل أيضًا.

ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلاف في سوق الذهب في السعوديه ما بين سعر الذهب المستعمل في السعودية والذهب السعودي غير المستعمل، حيث يتم خصم آلية المصنعية بالذهب المستعمل فبالتأكيد بعد خصم المصنعية يصبح سعره أقل من اسعار الذهب اليوم في السعودية بالمصنعية.

سعر الذهب في السعودية آخر 10 أيام

أما الجدول التالي يضم مجموعة مفصلة من البيانات المميزة حول سعر الذهب بالسعودية خلال العشر أيام السابقة لكل من الأعيرة الآتية (24-21-18-14-10) من خلال الجدول الآتي.

التاريخ عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

16 نوفمبر 214.53 187.72 160.90 125.14 107.27

15 نوفمبر 215.09 188.21 161.32 125.47 107.55

14 نوفمبر 214.42 187.62 160.82 125.08 107.21

13 نوفمبر 214.28 187.50 160.71 125.00 107.14

12 نوفمبر 214.27 187.49 160.70 124.99 107.13

11 نوفمبر 213.85 187.13 160.39 124.75 106.93

10 نوفمبر 212.19 185.67 159.15 123.78 106.10

9 نوفمبر 206.09 180.33 154.57 120.22 103.05

8 نوفمبر 207.20 181.31 155.40 120.87 103.60

7 نوفمبر 202.63 177.31 151.97 118.20 101.31

العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في السعودية

بعد معرفة كم سعر جرام الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء الأربعاء 16 نوفمبر 2022، لابد من الإشارة إلى بعض العوامل التي يترتب عليها ارتفاع الذهب في السعوديه وتوضيح متى ينخفض سعر الذهب في السعودية، حيث ان هناك عاملين أساسيين يتحكمان في مؤشر اسعار الذهب في السعودية بشكل عام.

العامل الأساسي هو سعر برميل النفط، ويأتي من بعده عامل سعر الدولار، فكلما زاد سعر برميل النفط داخل البلد كلما ارتفع معه سعر جرام الذهب بالسعودية وأيضاً سعر سبائك الذهب اليوم في السعودية وبالتالي سعر الجنيه الذهب السعودي، وكلما انخفض سعر الدولار الأمريكي أدى هذا إلى ارتفاع أسعار الذهب أيضاً.

وعلى صعيد آخر لا نغفل التغيرات السياسية، مثل الحرب والتي تؤثر بدورها على المستوى الاقتصادي سواء المحلي أو العالمي، فيؤدي هذا بطبيعة الحال إلى انخفاض سعر الدولار وبالتالي ارتفاع سعر الذهب في السعودية.

ونحن من منبر موقعنا هذا نسعى إلى تقديم عرض تفصيلي حول سعر الذهب بالريال السعودي لتوفير كافة الاحتياجات والتساؤلات عن اسعار الذهب في السوق السعودي، وبشكل خاص توقعات اسعار الذهب السعودية.