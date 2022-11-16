مانشستر يونايتد يرد بشكل غاضب على تصريحات رونالدو

ردت إدارة مانشستر يونايتد بشكل غاضب، على التصريحات المثيرة للجدل، التي أدلى بها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأثار رونالدو الجدل مؤخرا بإجراء حوار ساخن، شهد توجيه انتقادات إلى إدارة مانشستر يونايتد، والجهاز الفني الحالي والسابق لـ"لشياطين الحمر".

ووفقا لشبكة "Football Daily"، فإن مانشستر يونايتد، أزال اليوم الأربعاء، جدارية ضخمة تحمل صورة رونالدو من ملعب "أولد ترافورد" معقل "الشياطين الحمر".

وسبق أن أصدر مانشستر يونايتد بيانا على موقعه الرسمي، عقب المقابلة المثيرة للجدل، جاء فيه "لاحظ مانشستر يونايتد، التغطية الإعلامية بخصوص مقابلة أجراها كريستيانو رونالدو".

وأضاف الفريق الإنجليزي "سيرد النادي بعد التأكد من الحقائق الكاملة".

واختتم "يظل تركيزنا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم، ومواصلة الزخم والإيمان والاتحاد الذي يتم تأسيسه بين اللاعبين والمدير الفني والموظفين والمشجعين".

ويستعد رونالدو حاليا لخوض نهائيات كأس العالم مع منتخب بلاده في قطر.