هل يغيب كريستيانو رونالدو عن انطلاقة كأس العالم؟

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم غياب القائد الأسطوري كريستيانو رونالدو، عن تدريبات "برازيل أوروبا" يوم الأربعاء.

وبحسب بيان الاتحاد المحلي، فإن غياب نجم مانشستر يونايتد جاء بسبب عدم ارتياحه وشعوره بآلام في المعدة.

ويثير رونالدو الجدل خلال الأيام الأخيرة بسبب تصريحاته مع الصحفي بيرس مورجان، والتي أطلق خلالها العديد من القذائف تجاه عدة عناصر في مانشستر يونايتد.

وغاب رونالدو عن آخر مبارتين لفريق مان يونايتد، ضد أستون فيلا في كأس رابطة المحترفين وأمام فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب الإعياء، حسب تصريحات مدربه الهولندي إيريك تين هاج.

ويستعد قائد المنتخب البرتغالي لخوض نهائيات كأس العالم الخامسة على التوالي في مسيرته، والأخيرة على الأرجح لصاحب الـ٣٧ عامًا.

وتلعب البرتغال في المجموعة الثامنة بالنهائيات، بجوار منتخبات الأوروجواي وغانا وكوريا الجنوبية.

ويستهل البرتغاليون منافسات كأس العالم بمواجهة غانا يوم الثلاثاء المقبل.