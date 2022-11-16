لابورتا: أنقذنا برشلونة من الخراب.. ولا صفقات شتوية

كشف خوان لابورتا، رئيس برشلونة، موقف ناديه من التعاقدات في الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل قواعد اللعب المالي النظيف المقررة من رابطة الليجا.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حسابات برشلونة أصبحت جيدة، ومن المتوقع أن يبلغ الدخل هذا الموسم 1.23 مليار يورو (1.27 مليار دولار) وأرباح الميزانية 274 مليونًا".



وأضاف: "اضطررنا إلى القيام ببعض الروافع، وهي عمليات اقتصادية أنقذت النادي من الخراب، والآن النادي في حالة انتعاشة اقتصادية، لكن رغم ذلك، ووفقًا لقواعد اللعب المالي النظيف المقررة من رابطة الليجا، لا يمكننا التوقيع مع لاعبين آخرين في يناير/ كانون الثاني المقبل".



وتابع: "نحن وبعض الأندية الأخرى في الدوري نحاول أيضًا إقناع الرابطة بأن تكون الأمور أكثر مرونة".



وختم "برشلونة بحاجة إلى زيادة الدخل وتقليل التكاليف، الأمر أكثر مرونة في الدوري الإنجليزي مما هو عليه في إسبانيا".



وسجل برشلونة في سبتمبر/ أيلول الماضي، 98 مليون يورو أرباحًا للسنة المالية 2021-22، لتعويض الخسائر والامتثال لقواعد اللعب النظيف المالية في الدوري الإسباني.



وباع النادي 25% من حقوق البث التلفزيوني المحلي وحصة 49% في استوديوهات برشلونة مقابل أكثر من 700 مليون يورو.