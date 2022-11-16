هازارد: فشلت في ريال مدريد..

يعتقد البلجيكي إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، أن سوء الحظ والإصابات، وراء تراجع مستواه مع الميرنجي، عما كان عليه في تشيلسي.

وعانى هازارد من إصابات متتالية ومختلفة، منذ انتقاله لريال مدريد في صيف 2019، منعته من الظهور بمستواه المعهود.

وقال هازارد، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لعبت 500 مباراة خلال 10 سنوات في تشيلسي، دون إصابات أو أي شيء، ولكن بعد انتقالي لريال مدريد تعرضت للعديد من الإصابات".



وأوضح: "إنه شيء لا أستطيع شرحه، أعتقد أنني فشلت هنا، لقد لعبت العديد من المباريات خلال عشر سنوات، هناك لحظات في الحياة يكون فيها حظك أقل بقليل بسبب الإصابات، وهذا شيء ليس بيدك".



وأضاف: "عليك أن تفهم أسلوب حياتك، يمكنك تغيير أشياء في الحياة، لكن أعتقد أن سبب إخفاقاتي في مدريد كان بسبب سوء الحظ وفيروس كورونا، وبشكل رئيسي كانت الإصابة هي السبب".



وفي رسالة لجمهور ريال مدريد، قال: "أنا آسف يا أصدقاء، أنا أحاول، أنا آسف، لدي عام آخر ويجب أن أثبت ذلك، لكن الأمر ليس سهلًا، أنا لا ألعب وأريد فرصتي، أريد أن ألعب أكثر لإثبات من أنا حقًا".



وعن أصعب لحظاته، قال: "أصعب لحظة بالنسبة لي، كانت في بطولة أمم أوروبا مع بلجيكا، عندما تعرضت للإصابة أمام البرتغال".



وعن الفارق بين أنشيلوتي وزيدان، قال: "أنا لا أتحدث إلى زيدان، لكن في نهاية الموسم الثاني معه قال لي (مهما حدث، عليك أن تتطلع إلى الأمام وتستمتع بتواجدك في هذا النادي)، هو وأنشيلوتي مدربان مختلفان، ولكنهما شخصان متساويان".



وعن أيهما يفضل، تحقيق دوري الأبطال للمرة 15 مع ريال مدريد، أم لقب كأس العالم، قال: "إذا قلت كأس العالم، فإن الناس في مدريد سيقولون (ماذا يقول هذا الرجل!)، وإذا قلت الخامسة عشرة، سيقول الناس في بلجيكا إنني مجنون.. سأقول كلاهما".