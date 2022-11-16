كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢- اخر مستجدات كأس العالم 2022، في آخر المستجدات المتعلقة في بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، والتي ينتظرها عشرات الملايين في جميع بقاع الأرض، غير الذين سافروا إلى دولة قطر لمشاهدة المونديال عبر بشكل وجاهي عبر المدرجات المخصصة للجماهير، حيث من المقرر أن تنطلق أولى مباريات بطولة كأس العالم 2022 في الـ 20 من شهر نوفمبر 2022، ويفتتح المنتخب القطري المونديال في مباراة ضد نظيره الإكوادوري الذي وصل اليوم إلى الأراضي القطرية، بينما تنتهي بطولة مونديال قطر 2022 في الـ 18 من شهر ديسمبر 2022، إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اعتماده للقوائم النهائية للـ 32 منتخباً المشاركين في المونديال القطري لنسخة 2022.

القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 في كأس العام 2022

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الفيفا" اعتمد بشكل رسمي قوائم الـ 32 منتخباً المشاركين في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2202، ويبحث جمهور كرة القدم الآن عن، كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢- اخر مستجدات كأس العالم 2022، إذ إن أنصار الساحرة المستديرة في كل بقاع الأرض ينتظرون بشوق وشغف انطلاق البطولة الكروية الأشهر على مستوى العالم، وهو ما دفع فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لنشر لكم، القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 في كأس العام 2022، لتطلعوا عليها وعلى تفاصيلها.

It's official ✅​



Here are the 831 players who will be a part of the #FIFAWorldCup 🙌 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 15, 2022

قوائم منتخبات كأس العالم 2022

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد حدد أول أمس، قوائم منتخبات كأس العالم 2022، موعدًا نهائيًا لتسليم القوائم التي تضم 26 لاعبًا من بين قائمة أولية تضم بحد أقصى 55 لاعبًا، وقال في بيان رسمي -عقب نشر لائحة بالقوائم النهائية للمنتخبات المشاركة- إن اللاعبين الـ 831 سيبدأون رحلة النسخة المقبلة لمونديال قطر بدءًا من مواجهة قطر والإكوادور عقب الافتتاح الذي سيشهده استاد البيت.

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جدول مباريات كأس العالم 2022 بالمواعيد

تنطلق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد أربعة أيام فقط، إذ تقام أول مباراة وهي الافتتاحية يوم 20 نوفمبر 2022، بين منتخبي قطر والاكوادور، جدول مباريات كأس العالم 2022 بالمواعيد، في حين تنطلق باقي المباريات في هذه المواعيد، قطر ضد الإكوادور، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 20 نوفمبر.

السنغال ضد هولندا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 21 نوفمبر.

إنجلترا ضد إيران، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 21 نوفمبر.

أمريكا ضد ويلز، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 21.

الأرجنتين ضد السعودية، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 22 نوفمبر.

المكسيك ضد بولندا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 22 نوفمبر.

فرنسا ضد أستراليا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 22 نوفمبر.

الدنمارك ضد تونس، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 22 نوفمبر.

إسبانيا ضد كوستاريكا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 23 نوفمبر.

ألمانيا ضد اليابانا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 23 نوفمبر.

بلجيكا ضد كندا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 23 نوفمبر.

المغرب ضد كرواتيا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 23 نوفمبر.

البرازيل ضد صربيا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 24 نوفمبر.

سويسرا ضد الكاميرون، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 24 نوفمبر.

البرتغال ضد غانا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 24 نوفمبر.

أوروجواي ضد كوريا الجنوبية، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 24 نوفمبر.

قطر ضد السنغال، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 25 نوفمبر.

هولندا ضد الإكوادور، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 25 نوفمبر.

إنجلترا ضد أمريكا، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 25 نوفمبر.

ويلز ضد إيران، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 25 نوفمبر.

الأرجنتين ضد المكسيك، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 26 نوفمبر.

بولندا ضد السعودية، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 26 نوفمبر.

فرنسا ضد الدنمارك، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 26 نوفمبر.

تونس ضد أستراليا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 26 نوفمبر.

إسبانيا ضد ألمانيا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 27 نوفمبر.

اليابان ضد كوستاريكا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 27 نوفمبر.

بلجيكا ضد المغرب، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 27 نوفمبر.

كرواتيا ضد كندا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 27 نوفمبر.

البرازيل ضد سويسرا، الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة - 28 نوفمبر.

الكاميرون ضد صربيا، الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة - 28 نوفمبر.

البرتغال ضد أوروجواي، الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة - 28 نوفمبر.

كوريا الجنوبية ضد غانا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 28 نوفمبر.

هولندا ضد قطر، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 29 نوفمبر.

الإكوادور ضد السنغال، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 29 نوفمبر.

ويلز ضد إنجلترا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 29 نوفمبر.

إيران ضد أمريكا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 29 نوفمبر.

بولندا ضد الأرجنتين، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 30 نوفمبر.

السعودية ضد المكسيك، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 30 نوفمبر.

تونس ضد فرنسا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 30 نوفمبر.

أستراليا ضد الدنمارك، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 30 نوفمبر.

اليابان ضد إسبانيا، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 1 ديسمبر.

كوستاريكا ضد ألمانيا، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 1 ديسمبر.

كرواتيا ضد بلجيكا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 1 ديسمبر.

كندا ضد المغرب، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة1 ديسمبر.

الكاميرون ضد البرازيل، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 2 ديسمبر.

صربيا ضد سويسرا، الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة - 2 ديسمبر.

كوريا الجنوبية ضد البرتغال، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 2 ديسمبر.

غانا ضد أوروجواي، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة - 2 ديسمبر.

وبهذا القدر نكون قدر نشرنا لكم، كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢- اخر مستجدات كأس العالم 2022 ، لكي تكونوا على اطلاع كامل بكل التفاصيل المتعلقة بأهم مسابقة كروية على وجه الأرض، والتي تقام كرة واحدة كل 4 سنوات.