كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢- اخر مستجدات كأس العالم 2022، في آخر المستجدات المتعلقة في بطولة كأس العالم 2022 مونديال قطر، والتي ينتظرها عشرات الملايين في جميع بقاع الأرض، غير الذين سافروا إلى دولة قطر لمشاهدة المونديال عبر بشكل وجاهي عبر المدرجات المخصصة للجماهير، حيث من المقرر أن تنطلق أولى مباريات بطولة كأس العالم 2022 في الـ 20 من شهر نوفمبر 2022، ويفتتح المنتخب القطري المونديال في مباراة ضد نظيره الإكوادوري الذي وصل اليوم إلى الأراضي القطرية، بينما تنتهي بطولة مونديال قطر 2022 في الـ 18 من شهر ديسمبر 2022، إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اعتماده للقوائم النهائية للـ 32 منتخباً المشاركين في المونديال القطري لنسخة 2022.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "الفيفا" اعتمد بشكل رسمي قوائم الـ 32 منتخباً المشاركين في بطولة كأس العالم مونديال قطر 2202، ويبحث جمهور كرة القدم الآن عن، كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢- اخر مستجدات كأس العالم 2022، إذ إن أنصار الساحرة المستديرة في كل بقاع الأرض ينتظرون بشوق وشغف انطلاق البطولة الكروية الأشهر على مستوى العالم، وهو ما دفع فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لنشر لكم، القوائم النهائية للمنتخبات الـ32 في كأس العام 2022، لتطلعوا عليها وعلى تفاصيلها.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد حدد أول أمس، قوائم منتخبات كأس العالم 2022، موعدًا نهائيًا لتسليم القوائم التي تضم 26 لاعبًا من بين قائمة أولية تضم بحد أقصى 55 لاعبًا، وقال في بيان رسمي -عقب نشر لائحة بالقوائم النهائية للمنتخبات المشاركة- إن اللاعبين الـ 831 سيبدأون رحلة النسخة المقبلة لمونديال قطر بدءًا من مواجهة قطر والإكوادور عقب الافتتاح الذي سيشهده استاد البيت.

