قناة عبرية تكشف عن ما يخطط له الاحتلال اتجاه غزة وخاصة بعد عمليات الضفة!

كشفت 12 لعبرية، أمس الثلاثاء، أن المنظومة الأمنية التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" تبحث تغيير سياستها تجاه قطاع غزة.

وقالت القناة: إنها "علمت من مسؤول أمني أن منظومة الاحتلال الأمنية تدرس تغيير سياستها تجاه غزة وعدم الفصل بين تحريض الجهاد وحماس في غزة عما يحدث في الضفة".

وأضافت: "بالمؤسسة الأمنية يصفون المنظمات في غزة بأنها مسؤولة عن التحريض على العمليات في الضفة وتمويلها، لذا سيتم مراجعة سياساتنا وكذلك أساليب عملنا ضدهم".

وكان منفذ العملية الشهيد محمد صوف (19 عاماً) قد نفذ صباح أمس، عملية الطعن في منطقة (أرئيل) قرب سلفيت بشمال الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين، وإصابة اثنين آخرين، أحدهما بجراح خطيرة، فيما تم إطلاق النار على المنفذ.