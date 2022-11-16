الاحتلال يعتقل القيادي أبو خضير من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم القيادي المحرر أرسلان عبد الحميد أبو خضير (49 عاما)، من بلدة صوريف قضاء الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وجاء اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أبو خضير ضمن حملة مداهمات واعتقالات شنتها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

والقيادي أبو خضير هو أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 12 عاماً في 7 اعتقالات سابقة، حيث كان أخرها في عام 2015 مدة 10 أشهر بالاعتقال الإداري، دون أي تهمة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بحملات اعتقال واسعة في محافظات الضفة المحتلة لكوادر الجهاد والمقاومة على خلفية تصاعد العمل المقاوم.