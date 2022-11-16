حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 16/11/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. راشد قواريق- بيتا جنوب نابلس (تم الإفراج عنه)
٢. عمار حمايل- بيتا (تم الإفراج عنه)
٣. عدي عديلي- بيتا (تم الإفراج عنه)
٤. مجاهد معلا- بيتا
٥. أحمد مجاهد معلا- بيتا
٦. طه القطناني- نابلس (تم الإفراج عنه)
٧. محمد الحشاش- نابلس
٨. أحمد أبو الهدى- نابلس
٩. الطفل عطا الله خميس القط- بيت سيرا غرب رام الله
١٠. أرسلان أبو خضير- صوريف شمال الخليل
١١. المحرر محمود أبو داوود- الخليل
١٢. المحرر محمد أبو داوود- الخليل