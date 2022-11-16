حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الأربعاء 16/11/2022 ، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. راشد قواريق- بيتا جنوب نابلس (تم الإفراج عنه)

٢. عمار حمايل- بيتا (تم الإفراج عنه)

٣. عدي عديلي- بيتا (تم الإفراج عنه)

٤. مجاهد معلا- بيتا

٥. أحمد مجاهد معلا- بيتا

٦. طه القطناني- نابلس (تم الإفراج عنه)

٧. محمد الحشاش- نابلس

٨. أحمد أبو الهدى- نابلس

٩. الطفل عطا الله خميس القط- بيت سيرا غرب رام الله

١٠. أرسلان أبو خضير- صوريف شمال الخليل

١١. المحرر محمود أبو داوود- الخليل

١٢. المحرر محمد أبو داوود- الخليل