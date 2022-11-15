التعليم برام الله تعلن عن انطلاق شهادة المسار المدرسي

أعلن وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم لشؤون التخطيط د. محمد عواد، اليوم الثلاثاء، انطلاق شهادة المسار المدرسي (شهادة تُفيد بانتهاء الطالب لمتطلبات النجاح في المرحلة الثانوية)، موضحًا أن هذه الشهادة تختلف شهادة عن توجيهي، وتعتمد على نجاح الطالب في امتحانات العاشر والحادي عشر والثاني عشر.

وقال عواد، في تصريح لإذاعة صوت القدس المحلية: إن "الامتحانات الموحدة لشهادة المسار المدرسي في المديريات في كافة محافظات الوطن للصف العاشر ستبدأ نهاية الفصل الحالي في بعض المباحث، وستضع المديريات الامتحانات وفق جدول مواصفات تحدده الوزارة".

وأضاف أن الوزارة اتخذت قرارًا منذ العام الماضي بإلغاء الأسئلة الموضوعية لامتحانات التوجيهي (اختر من متعدد) وهي غير واردة بالشكل القديم لهذا العام.

وأشار إلى الوزارة قد تُطبق أحد الامتحانات بطريقة بنك الأسئلة في المختبرات المدرسية، وفقاً لتوفر البرمجية وجهوزية المدراس.