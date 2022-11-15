إصابات واعتقال طفل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل

أصيب شابا بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، الرصاص وقنابل الغاز السام خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية "إن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب منع جنود الاحتلال تشييع جنازة مواطن عبر البوابة الحديدية المقامة على مدخل بيت أمر الى مقبرة البلدة، اصيب خلالها شاب 17عاما برصاص كاتم للصوت في قدمه اليمنى وتم نقله بإسعاف الهلال الأحمر لتلقي العلاج، كما اصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا".

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلا (13 عاما) لم تعرف هويته، ونقل الى جهة غير معلومة.