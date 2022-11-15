القيادي عدنان: عملية "زقاق الموت" تعد مدرسة مُلهمة لكل أجيال المقاومة

عقّب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، على مرور الذكرى الـ 20 على عملية "زقاق الموت"، التي نفذها الاستشهاديون في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ولاء سرور، ذياب المحتسب، أكرم الهنيني، والتي ضربت المنظومة العسكرية الصهيونية في مقتل.

وأكد القيادي عدنان في تصريح صحفي لإذاعة "صوت القدس"، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن عملية "زقاق الموت"، تعد من أقوى وأكبر العمليات البطولة التي نفذها المجاهدون في الضفة المحتلة، وتعد مدرسة لكل الأجيال المقاومة.

وأشار إلى أن المجاهدين أعدوا لتلك العملية جيداً ونفذوها بشكل محكم وسري، وهو ما يدل على وعيهم الفكري المقاوم في مقارعة ومجابهة العدو الصهيوني.

وشدد الشيخ عدنان على أن عملية "زقاق الموت" جاءت رداً على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، لاسيما مجزة الحرم الإبراهيمي في الخليل، التي أودت بحياة عشرات الأبرياء.

وتمر اليوم الذكرى العشرون لـ عملية "زقاق الموت"، التي تعد كبرى عمليات المقاومة في الضفة، والتي نفذها استشهاديون تابعون لسرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهم ولاء سرور، ذياب المحتسب، أكرم الهنيني، و والتي ضربت المنظومة العسكرية الصهيونية في مقتل، لتبقى سرايا القدس المظفرة شوكة في حلق الاحتلال حتى دحره عن أرضنا.