مصادر عبرية: الولايات المتحدة تبلغ "إسرائيل" نيتها فتح تحقيق في قضية استشهاد أبو عاقلة

ذكرت وسائل إعلام عبرية متطابقة، مساء الإثنين، أن وزارة العدل الأميركية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية باتخاذ قرار بفتح تحقيق جنائي في قضية قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) هو من سيقوم بعملية التحقيق، وقد يتم التحقيق مع جنود وضباط إسرائيليين.

واعتبرت ذات المصادر الإسرائيلية أن هذه خطوة غير معتادة.

وتحمل أبو عاقلة التي تم قتلها برصاصة قناص خلال تغطيتها للأحداث في شهر مايو/ أيار الماضي بمدينة جنين، الجنسية الأميركية، وقد تعرضت إدارة جو بايدن لضغوط مكثفة من أجل التحقيق في القضية.