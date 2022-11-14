أفضل طريقة لتحضير شوربة العدس الأصفر الشهية الصحية في الشتاء

شوربة العدس الشهية بطريقة صحية لإمداد الجسم بالطاقة و العناصر الغذائية الضرورية خصوصاً في فصل الشتاء، حيث يحتوي العدس على الحديد و المغنيسيوم و البوتاسيوم و الزنك و فيتامين ب و حمض الفوليك، كما يعد العدس الأصفر مصدراً أساسياً للبروتين و الألياف الغذائية كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، و يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، و يحسن من الاستجابة المناعية و مفيد للأم الحامل لا سيما أنه يدعم نمو الجنين و ينظم مستوى السكر في الدم.
في هذه المقالة يوضح لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الطريقة الصحية لعمل شوربة العدس بمقادير متوفرة في المنزل.
طريقة تحضير شوربة العدس الشهية
المقادير:
2 كوب عدس أصفر
ثمرة جزر
بصلة
2 فص ثوم
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
2 مرقة دجاج
ليمون
بقدونس
ملح و فلفل و كمون و بهارات حسب الرغبة
طريقة التحضير:
- في اناء طبخ كبير يوضع ملعقتين من زيت الزيتون و بصة مبشورة مع التقليب حتى يتغير لون البصلة الى البني الفاتح
- - نضيف فصين من الثوم الى البصل و نقلبهم في الزيت معا
- - إضافة الجزرة مبشورة و تقلب مع البصل و الثوم
- - نضيف 2 كب من العدس الأصفر بعد غسله جيداً و تصفيته، و يوضع مع الجزر و البصل و الثوم و يقلب و يتم تغطية الخليط تماما بالماء حتى النضج.
- - عند نضج العدس نضيف الملح و الفلفل و مكعب او مكعبين من مرق الدجاج حسب الرغبة، كما يضاف الكمون
- - عند بداية غليان شورب العدس نقوم برفعها من النار و نخلطها في الخلاط أو الهاند بلندر للحصول على قوام شوربة كريمي شهي.
- تقدم الشوربة في إناء التقديم و تزين بالبقدونس، ، الى جانب التوست الأسمر ، أو الخبز المحمص حسب الرغبة مع الليمون ، حيث تكون وجبة متكاملة