قوات الاحتلال تقتلع 2000 شجرة زيتون في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال، اقتلعت اليوم الاثنين، المئات من أشجار الزيتون، كما جرفت مساحات من الأراضي الزراعية في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، إن قوات الاحتلال ترافقها الجرافات اقتحمت في ساعات الصباح الباكر منطقة "بئر أبو عمار" الواقعة شمال شرقي البلدة، وأغلقت الطرق المؤدية اليها ومنعت دخول المزارعين إليها.

وأضاف أن قوات الاحتلال أقدمت على تقطيع واقتلاع 2000 شجرة زيتون وتجريف 150 دونما من الأراضي الزراعية المستصلحة بالمنطقة وهدمت السلاسل الحجرية فيها.

وأوضح أن الاحتلال يحاول الاستيلاء على هذه المنطقة بادعاء أنها أراضي دولة، مؤكدا أنها أراضي خاصة ويمتلك أصحابها وثائق تثبت ملكيتهم لها، وهناك قضايا لا زالت مرفوعة في محاكم الاحتلال منذ عام 2008.