‎هيئة شؤون الأسرى: قائمة من أمضوا أكثر من 25سنة في سجون الاحتلال ترتفع إلى (39) أسيراً

‎أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن قائمة من أمضوا أكثر من 25سنة في سجون الاحتلال الإسرائيلي بشكل متواصل ، قد ارتفعت اليوم لتصل إلى (39) أسيراً فلسطينياً، وهؤلاء يُطلق عليهم الفلسطينيون مصطلح "جنرالات الصبر".

‎وقالت الهيئة بأن القائمة ارتفعت اليوم بعد أن انضم إليها قسراً الأسير جمال عبد الفتاح صبح الهور.

‎وأضافت: أن الأسير "جمال الهور" وكنيته "أبو تقي" من مواليد 25 مايو 1974، ويقيم مع أسرته في بلدة صوريف في محافظة الخليل، ومعتقل منذ 13 نوفمبر 1997، ويقضي حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات، بالإضافة إلى 18عاماً. وهو متزوج ولديه اثنين من الأبناء هما تقي وأحمد. وحافظ القرآن ويعتبر من الأسرى الذين أجادوا الكتابة وأبدعوا بكتاباتهم داخل السجن وقد صدر له عدة روايات.

‎وذكرت الهيئة بان من بين قائمة "جنرالات الصبر" والتي تضم (39) اسيراً؛ يوجد (25) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاقية "اوسلو" ، وأن من بينهم (18) اسيراً مضى على اعتقالهم اكثر من ثلاثين عاماً بشكل متواصل، وأقدمهم الأسيران كريم وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983.