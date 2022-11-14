من هي السيدة منفذة التفجير الإرهابي في إسطنبول؟ وتفاصيل جديدة عن الهجوم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ اللحظة الاولى لمعرفة تفاصيل عن منفذة التفجير الإرهابي في اسطنبول أمس الاحد 13/11/2022 والي أدت لمقتل 6 أشخاص على الأقل وأصابة 81 آخرون في انفجار، بمنطقة مزدحمة وسط مدينة إسطنبول التركية، حيث افادت التفاصيل ان ان الشخص الذي نفذ الهجوم هو سيدة من سوريا ولها علاقة بحزب العمل الكردستاني ، ولكن لاتزال تفاصيل العملية تثير فضل المواطنين الباحثين عن المعلومات .

من هي السيدة منفذة التفجير الإرهابي في اسطنبول؟

السيدة منفذة التفجير الإرهابي في اسطنبول وفقا لشرطة اسطنبول هي "الإرهابية منفذة التفجير هي مواطنة سورية اسمها أحلام البشير، اعترفت في التحقيق بأنها على صلة بـ "حزب العمال الكردستاني".

🚨اللحظات الأولى لانفجار شارع #تقسيم وسط مدينة #إسطنبول والذي أسفر عن إصابة 11 شخصاً على الأقل



للتفاصيل عبر الرابط:https://t.co/4n6fwlciVe pic.twitter.com/wFi3lxkUPO — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 13, 2022





🔴فيديو.. انفجار في منطقة #تقسيم التركية وسط مدينة #اسطنبول



لمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي:https://t.co/4n6fwlcQKM pic.twitter.com/ExFz18AkER — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 13, 2022

وكان حساب لوكالة أنباء الأناضول الحكومية على تويتر باللغة الإنجليزية عن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الاثنين، أن الشرطة اعتقلت الشخص الذي ترك القنبلة التي تسببت في انفجار اسطنبول، حيث نشرت صورًا لامرأة تركية يُشتبه بوقوفها وراء التفجير الذي وقع أمس الأحد في شارع الاستقلال وسط إسطنبول، وقد حصلت الجزيرة على نسخ منها من زوايا مختلفة.

المعلومات التي كشفت عنها السلطات التركية حتى الساعة تشير إلى أن التفجير وقع بقنبلة كانت داخل كيس، أو حقيبة تُركت في المكان، وقد خلف 4 قتلى وعشرات الجرحى.

من هي السيدة التي فجرت نفسها في إسطنبول ؟

وكان انفجار كبير وقع امس الاحد ، في شارع استقلال الشهير الذي يتفرع من ساحة تقسيم في وسط مدينة إسطنبول التركية، حيث حصل الانفجار بُعيد الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في وقت كان حشد المارة كثيفاً في شارع الاستقلال.

وكشفت معلومات بأن المرأة المُشتبه بها رُصدت وهي تجلس لمدة 45 دقيقة على مقربة من موقع التفجير، ثم غادرت قبل دقيقة واحدة من الانفجار.

ولذلك تشير الاستنتاجات الأولية إلى أن المرأة لم تفجّر نفسها، وأن التفجير وقع إما بجهاز تفجير ذاتي، وإما عن بُعد.

ندّد أردوغان بـ”اعتداء دنيء”، وأكد أنّ “المعلومات الأولية تشير إلى اعتداء إرهابي”، لافتًا إلى أن “امرأة قد تكون متورطة”، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل ، ووعد أردوغان بـ”كشف هوية مرتكبي هذا الهجوم الدنيء. فليتأكد شعبنا أننا سنعاقب المنفذين”.

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة وقوع الانفجار، ألسنة لهب وقد سُمع الدويّ من مكان بعيد وأثار موجة ذعر. وكان بالإمكان رؤية دخان أسود وجثث على الأرض.