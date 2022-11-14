الأسير أسامة الأشقر يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، أن الأسير أسامة محمد الأشقر (40 عاماً) من بلدة صيدا/ طولكرم، عامه الـ21 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسير الأشقر اعتقل بتاريخ الـ14 من تشرين الثاني/نوفمبر 2002، بعد مطاردةٍ استمرت لمدة عامين، لافتاً إلى أن الأسير الأشقر تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، وواجه العزل لمدة 72 يوماً خلال التحقيق، فيه واجه التعذيب الشديد، حيث كان يعاني من إصابة سابقة في البطن بخمس رصاصات وشظايا صاروخ أثناء اقتحام مخيم طولكرم عام 2002، ولاحقاً حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد 8 مرات و50 عاماً.



وأوضح نادي الأسير، أن الأسير الأشقر واصل دراسته حيث حصل على شهادة الثانوية العامة، وشهادة البكالوريوس تخصص اجتماعيات، في حين أتقن الأشقر اللغة العبرية والإنجليزية والفرنسية داخل الأسر، ويكتب العديد من المقالات السياسية والثقافية المختلفة، وأصدر كتاب بعنوان "للسجن مذاق آخر"



وأشار إلى أن الأسير الأشقر عقد قرانه على على خطيبته منار خلاوي، علماً أنه ممنوع من زيارة بعض أشقائه منذ اعتقاله لأسباب أمنية، حيث التقى بهم خلال اعتقالهم في سجون الاحتلال فقد اعتقل شقيقه أمجد الأشقر وأمضى 7 سنوات فى السجون، بينما شقيقه أشرف حكم عليه بالسجن لمدة 36 شهراً.



وذكر نادي الأسير، أن الأسير الأشقر فقد شقيقه ووالده وهو بالأسر وحرم من وداعهما، كما وأن منزل العائلة تعرض للهدم مرتين في عام 2003.