من هو الرجل الثري الذي يخطط لشراء نادى ليفربول؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية ، عن رغبة الملياردير الهندي موكيش أمباني في شراء نادي ليفربول الإنجليزي في الفترة المقبلة، بعد عرضه للبيع مؤخرا، وأعلنت مجموعة "فينواي" الأمريكية المالكة لليفربول، سابقا في بيان رسمي عرضها النادي للبيع بعد مرور أكثر من 12 عاما، على استحواذها عليه.

وأكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن الملياردير الهندي موكيش أمباني، الذي يصنف كثامن أغنى رجل في العالم، يرغب في شراء نادي ليفربول أيضا.

وأوضحت الصحيفة أن أمباني يهتم بالرياضة ومتابع جيد للأحداث، وهو منفتح على شراء ليفربول، ويرحب بالتفاوض مع ملاك النادي.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن إدارة ليفربول الحالية، ترغب في الحصول على مبلغ ضحم مقدر بنحو 5 مليارات يورو نظير بيع النادي.

وانضم الهندي موكيش أمبانى، إلى نادى الثروة الفائقة، والتى تتجاوز 100 مليار دولار، لينضم إلى جانب أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية الذى يملكون ثروات ضخمة مثل جيف بيزوس وإيلون ماسك.

ويعتبر موكيش أمباني من مواليد مدينة عدن اليمنية، وولد في 19 أبريل عام 1957، وهو الابن الأكبر لدهيربهاي الذي كان عاملا من عمال مدينة عدن في بداية حياته، قبل أن يشرع في العمل بالنسيج، وكان لوالده أيضا تجربة في تجارة التوابل.

موكيش أمباني هو أحد أغنى الشخصيات في العالم، ونجح في أن يصبح الأغنى على الإطلاق في آسيا بعد أن تفوقت قيمة ثروته على جاك ما.

وأيضا فإن موكيش أمباني صاحب المنزل الأغلى في العالم، ويتولى منصب الرئيس التنفيذي لريليانس إنداستريز RIL، الشركة الرئيسة لتكتل مجموعة ريليانس الهندية للمواد والطاقة، وأحد أقطاب رجال الأعمال في الهند.

وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن موكيش أمباني تقدر ثروته بنحو 90 مليار جنيه إسترليني، ويمتلك أمباني فريق مومباي إنديانز في دوري الكريكيت للمحترفين الهندي، وساعد في إنشاء الدوري المحلي الممتاز موسم 2006-2007.