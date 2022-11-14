سلمي: معركة "السماء الزرقاء" شكلت تحولاً مهماً ونوعياً في تاريخ المواجهة مع العدو

عقب الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، على معركة" السماء الزرقاء" التي خاضتها أذرع المقاومة الفلسطينية، رداً على اغتيال قائد كتاب القسام أحمد الجعبري.

وقال سلمي في تصريح صحفي صدر عنه: "تمر اليوم ذكرى معركة الأيام الثمانية التي جاءت رداً على اغتيال القائد الكبير أحمد الجعبري أحد أركان المقاومة الفلسطينية وقادتها المشهود له بالإنجازات البطولية الكبيرة".

وأضاف سلمي: "لقد أطلقت سرايا القدس على هذه المعركة اسم السماء الزرقاء، وخاضتها إلى جانب كتائب القسام وكل أذرع المقاومة، في دلالة على وحدة الشعب الفلسطيني وأن المساس بالدم الفلسطيني وبقادة المقاومة، ولا يمكن السكوت عنه".

وأشار إلى أن تلك المعركة مثلت تحولاً هاماً ونوعياً في تاريخ المواجهة مع العدو، بقصف "تل أبيب" بالصواريخ المباركة على أيدي المجاهدين الأبطال.

وتابع: "في هذه الذكرى نستذكر الشهيد القائد بهاء أبو العطا والشهيد البطل تيسير الجعبري اللذين كانت لهم صولة وجولة في تلك المعركة وتعرضا لمحاولة اغتيال آثمة، ارتقى خلالها القائد الشهيد البطل رامز حرب، وأكمل القائدان بهاء وتيسير بعدها الطريق مع رفاق دربهم القادة دانيال منصور وصلاح أبو حسنين وعرفات أبو عبد الله وخالد منصور الذين قادوا المعركة وأشرفوا على قصف "تل أبيب"، وأذاقوا العدو بأساً شديداً.

وفي نهاية تصريحه، وجه تحية لأرواح القادة والمجاهدين، الذين ستظل أسماءهم محفورة في وجدان شعبنا وفي الذاكرة الوطنية، وستبقى مآثرهم خالدة وراياتهم مرفوعة، وعهداً أن نحمي نهجهم ونحفظ عهدهم ووصاياهم.