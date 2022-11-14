إجلاء آلاف السكان في ماليزيا بسبب الفيضانات

نُقل آلاف الأشخاص في أنحاء ماليزيا إلى مراكز إيواء مؤقتة نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن مسؤولون.

وتوقّعت هيئة الأرصاد الجوية الماليزية عواصف رعدية وهطول أمطار متواصلة، في ظل توقعات بحدوث مزيد من الفيضانات.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث الوطنية في بيان، أن ست ولايات في شبه جزيرة ماليزيا شهدت فيضانات مفاجئة.

وقالت إنه "تم إيواء 2388 شخصا في المجموع في 25 مركز مساعدات".

وشهدت ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا خلال العام الماضي أسوأ فيضانات في تاريخها، إذ لقي أكثر من 50 شخصا حتفهم، ونزح الآلاف في كانون الأول/ديسمبر 2021