تفاصيل مقتل "إسرائيلي" برصاص جنود الاحتلال قرب "تل أبيب"

أعلن الاعلام العبري، صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، عن مقتل "إسرائيلي" بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال النار، بعد الاشتباه بأنه فلسطينياً ينوي تنفيذ عملية فدائية على مفترق "رعنانا" قرب "تل أبيب".

وقال مراسل إذاعة "كان" العبرية": "مصرع الإسرائيلي المختل عقليًا متأثرًا بجروحه بعد إطلاق النار عليه من قبل جندي اعتقد أنه فلسطينيًا وكان ينوي تنفيذ هجوم". وفق قوله.

وأضاف موقع "دفار" العبري، بأن حادثة غير معتادة في مفترق رعنانا، إذ قتل إسرائيلي على يد جندي احتلالي بعد الاشتباه في كونه فلسطينياً ينوي تنفيذ عملية فدائية.

وكانت قوات الاحتلال بدأت تحقيقاً في ملابسات حادث إطلاق نار على مفرق "رعنانا" من قبل جندي "إسرائيلي" رصد حركة مريبة من قبل أحد المواطنين، إذ أفادت مصادر طبية بإصابتين خطيرة وطفيفة بطلقات نارية، وتم نقلهما إلى مركز "مئير الطبي" - تم استبعاد أن يكون الحدث قومي. وفق تصريحات صدرت من الإعلام العبري.