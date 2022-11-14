تفاصيل اجتماع فتح وحماس في بيروت

اجتمع قياديو في حركتي فتح وحماس، أمس الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت، إذ ناقشوا عدداً من القضايا الفلسطينية، لا سيما مواجهة الاحتلال، والتصدي لمشاريع حكومة "بنيامين نتنياهو" الجديدة في التوسع الاستيطاني.

وفي هذا السياق، أعلنت حركة حماس أنّ نائب رئيسها في الخارج موسى أبو مرزوق اجتمع مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض العلاقات الوطنية، عزام الأحمد، أمس الأحد في سفارة دولة فلسطين في بيروت، بحضور سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في "حماس" في الخارج علي بركة.

وقالت الحركة: إن اللقاء أكد على "تعزيز الجهود لتوحيد الصف الوطني، وترتيب البيت الفلسطيني، لمواجهة الاحتلال"، والتصدي لمشاريع حكومة (بنيامين) نتنياهو، "اليمينية المتطرفة، في التوسع الاستيطاني الاستعماري، وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً".

وأضافت، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على "التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، ورفض مشاريع التطبيع والتوطين، وتنفيذ مخرجات حوارات الجزائر للم الشمل الفلسطيني وفق إعلان الجزائر".

وشدد المجتمعون على "تعزيز الوحدة الوطنية واستمرار النضال من أجل تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".