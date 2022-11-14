قوات الاحتلال تهدم 5 منازل في الخليل وبيت لحم

هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلية" صباح اليوم الاثنين 14/11/2022، 5 منازل في الخليل وبيت لحم.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال هدمت منزلين مجاورين في بلدة سعير قضاء الخليل.

وفي محافظة بيت لحم، هدمت جرافات الاحتلال 3 منازل في قرية المنية، وهي تحتوي على 6 شقق سكنية جاهزة للسكن فيها، تعود لأبناء عائلة عبد ربه كوازبة.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة، بأن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة منازل يضم كل منها ثلاثة طوابق، مساحة الطابق الواحد250 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

وتتذرع قوات الاحتلال أن هذه المنازل بنيت بدون ترخيص، وهي الحجة التي تستخدمها لهدم منازل الفلسطينيين.

وهدمت سلطات الاحتلال 43 مبنى ومنشأة تجارية في الضفة وشرق مدينة القدس خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، بحجة البناء دون ترخيص، وذلك وفق تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.