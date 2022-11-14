اليوم تنطلق أولى قوافل المعتمرين من أبناء قطاع غزة للديار الحجازية  

من المقرر ان تنطلق اليوم الأثنين 13 نوفمبر 2022 ، أولى قوافل المعتمرين من أبناء قطاع غزة لهذا الموسم عبر معبر رفح البري للديار الحجازية .

وكان الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، أعلن بالأمس أن اليوم الاثنين ستنطلق أولى قوافل المعتمرين من أبناء المحافظات الجنوبية لهذا الموسم عبر معبر رفح البري باتجاه الأراضي المصرية إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

بدوره أوضح مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات الجنوبية محمد سلامة، أن الفوج الأول يتكون من (٦١٣) معتمر سيسافرون من خلال رحلتين كل رحلة (٣٠٦) معتمراً، مبيناً أن كافة الترتيبات المتعلقة بسكن المعتمرين تم تجهيزها حيث قامت شركات الحج والعمرة باستئجار الفنادق الخاصة بهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك تم حجز حافلات حديثة لنقل المعتمرين إلى معبر رفح ومطار القاهرة الدولي وداخل المملكة العربية السعودية.

وأكد سلامة أنه سيكون هناك برنامج منظم لسفر باقي الأفواج خلال الفترة المقبلة بما يتناسب وأعداد المسجلين لأداء العمرة والاتفاقيات الموقعة مع وسائل النقل والسكن بمعدل فوج كل أسبوعان وأن الوزارة تتابع كافة التفاصيل من خلال طواقم العمل التابعة لها والمسؤولة عن سفر المعتمرين وأن سفر الفوج الثاني سيكون في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

وشكر مدير عام الحج والعمرة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية على متابعته اليومية الحثيثة وحرصه الكبير على تيسير وانجاح موسم العمرة لأهلنا في المحافظات الجنوبية.

كما شكر أعضاء لجنه الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية والطواقم التابعة لها، مثمناً دور أصحاب شركات الحج والعمرة لتعاونهم المستمر مع وزارة الأوقاف لتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.