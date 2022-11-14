اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 14/11/2022 ، حملة اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. أنس حسونة- بيتونيا غرب رام الله

٢. المحرر أكرم سلمة- بيتونيا

٣. طارق العمواسي- بيتونيا

٤. رائد هيكل العمواسي- عناتا شرق القدس

٥. حمزة سعيد الشاويش- القدس

٦. عبد الله سعيد الشاويش- القدس

٧. أحمد سعيد الشاويش- القدس

٨. سعيد أحمد الشاويش- القدس

٩. محمود الجولاني- القدس

١٠. أحمد وليد زماعرة- حلحول شمال الخليل

١١. إبراهيم أحمد الزماعرة- حلحول

١٢. محمد خالد أبو جعفر- حلحول