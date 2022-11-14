اعتقالات في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 14/11/2022 ، حملة اعتقالات بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. أنس حسونة- بيتونيا غرب رام الله
٢. المحرر أكرم سلمة- بيتونيا
٣. طارق العمواسي- بيتونيا
٤. رائد هيكل العمواسي- عناتا شرق القدس
٥. حمزة سعيد الشاويش- القدس
٦. عبد الله سعيد الشاويش- القدس
٧. أحمد سعيد الشاويش- القدس
٨. سعيد أحمد الشاويش- القدس
٩. محمود الجولاني- القدس
١٠. أحمد وليد زماعرة- حلحول شمال الخليل
١١. إبراهيم أحمد الزماعرة- حلحول
١٢. محمد خالد أبو جعفر- حلحول