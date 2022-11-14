"الإيبولا" ينتشر شرق أوغندا

قالت وزارة الصحة الأوغندية: إن فيروس الإيبولا امتد إلى الجزء الشرقي من البلاد خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى.

وأعلنت وزيرة الصحة روث أسينغ في تغريدة عن تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45 عاما في منطقة جينجا في شرق أوغندا، وتوفى الرجل في منزله في 10 نوفمبر، وفقا للوزيرة.

وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في 3 نوفمبر بعدما مرض لمدة 10 أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.